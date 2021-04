Torta di ricotta di Iginio Massari | lo chef svela il segreto per farla super soffice e buonissima

(Di domenica 18 aprile 2021) Buona, dolce e cremosa: come un dessert dovrebbe essere insomma. Ladi, se fatta bene, rispettando tutti i criteri perdiventa un’estasi di piacere. Un dolce tipico di Matera, ma non solo, infondo. E’ però considerato un dolce molto povero, a chilometro zero, come piace definirlo oggi da molti food blogger e ristoratori. La versione che vi proponiamo è quella del Maestro Igino, e la versione è sicuramente tra le più buone al mondo. Ingredienti per la pasta sablée per ladidi Igino150 g di burro 1 baccello di vaniglia 225 g di farina bianca 00 60 g di mandorle macinate finemente 4 g di sale 50 g di tuorli 100 g di zucchero a velo Ingredienti per la farcia 1 kg didi pecora 200 ...

Occupiamoci ora della farcitura della. In un contenitore uniamo la, lo yogurt e lo zucchero. Lavoriamo gli ingredienti con la frusta elettrica fino ad ottenere una bella crema morbida e ...