Roma, centinaia bare in attesa, cremazioni in tilt (Di domenica 18 aprile 2021) Riuscire a far cremare la salma dei propri cari nei tempi previsti, 15 giorni, a Roma da alcuni mesi è diventato molto difficile. Nei giorni scorsi una famiglia ha persino affittato 4 maxi pareti pubblicitarie per manifestare il proprio sdegno: "Scusa mamma se non riesco ancora a farti tumulare". Le liste di attesa, in alcuni casi, possono durare anche mesi. Con le aziende di servizi funebri che hanno iniziato a manifestare in piazza chiedendo risposte al Campidoglio e le opposizioni che denunciano ritardi della giunta di Virginia Raggi. La pandemia di Covid, con oltre 3 mila decessi in più in città solo nel 2020 rispetto ai consueti 30 mila all'anno, ha portato vicino all'implosione un sistema già fragile, con impianti datati e un numero di operatori insufficiente per affrontare una situazione di emergenza. Al momento Ama, la partecipata del ...

