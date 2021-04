Riapertura scuole, Gelmini: “In settimana confronto con le Regioni per i i protocolli di sicurezza anche per i mezzi pubblici” (Di domenica 18 aprile 2021) "Ci sarà un confronto con le Regioni già in settimana per ribadire il rispetto rigoroso dei protocolli nelle scuole ma anche nei mezzi pubblici". Lo dice la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ospite de Il caffé della domenica su Radio24, ricordando che "governo ha stanziato 300 mln per trasporto pubblico locale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) "Ci sarà uncon legià inper ribadire il rispetto rigoroso deinellemanei". Lo dice la ministra per gli Affari regionali Maria Stellaospite de Il caffé della domenica su Radio24, ricordando che "governo ha stanziato 300 mln per trasporto pubblico locale". L'articolo .

