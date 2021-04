Moto2 GP Portogallo | la prima di Raul Fernandez | 6Â° Bezzecchi

(Di domenica 18 aprile 2021) Buona la terza per. Alla sua terza gara ininfattiè riuscito a cogliere la suavittoria di categoria, al termine di una corsa di grande livello, iniziata ...

GP di Portimao, la classifica dellaBuona la terza per Raul Fernandez. Alla sua terza gara ininfatti Raul Fernandez è riuscito a cogliere la sua prima vittoria di categoria, al termine di una corsa di grande livello, iniziata dalla casella numero dieci e costellata di giri veloci, con i ...Moto2: a Portimao vince Raul Fernandez. Marco Bezzecchi non può essere contento del sesto posto di Portimao nel Gp del Portogallo delle Moto2 vinto da Raul Fernandez davanti a Canet e Gardner. Subito ...L'impresa di Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo). Una vittoria meritatissima quella dello spagnolo nel GP di Portogallo 2021, per quanto riguarda la classe Moto2. L'iberico conquista la vittoria sul tra ...