Masters 1000 Montecarlo 2021: Tsitsipas nuovo principe, resa di Rublev in finale (Di domenica 18 aprile 2021) Stefanos Tsitsipas ha conquistato il Masters 1000 di Montecarlo 2021, superando in finale Andrey Rublev per 6-3, 6-3. Il greco ha ottenuto il titolo di principe monegasco, sconfiggendo la sua nemesi tennistica non solo sul piano del punteggio, ma anche tatticamente e a livello di leadership. Simbolici i gesti di sconforto di Rublev, a metà secondo parziale, considerando la sua indole caratterialmente mite; vittoria meritata e mai realmente in discussione di Tsitsipas. Sesto titolo per il talento ellenico, per distacco il più importante della sua carriera, arrivato esprimendo un tennis old, un ritorno alle origini gradito per gli appassionati. La vittoria dell'ateniese rappresenta il successo del classico sul ...

