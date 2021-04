Loredana Bertè canta in playback ad Amici “Ecco perché l’ho fatto”: studio in delirio (Di domenica 18 aprile 2021) Sul palco del noto talent show di Canale 5, Loredana Bertè ha fatto il suo ingresso nello studio proprio al termine della puntata, per far ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo Figlia di… . L’ospite musicale del quinto appuntamento di Amici ha scatenato i presenti in studio con un brano uscito il tre marzo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 aprile 2021) Sul palco del noto talent show di Canale 5,hail suo ingresso nelloproprio al termine della puntata, per far ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo Figlia di… . L’ospite musicale del quinto appuntamento diha scatenato i presenti incon un brano uscito il tre marzo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AmiciUfficiale : Loredana Bertè ospite speciale della quinta puntata del Serale di #Amici20! Non vediamo l'ora di sentirla cantare '… - WittyTV : Un'ospite davvero eccezionale sul palco della quinta puntata del Serale di #Amici20! State cantando insieme a Lored… - radiolisola : #NowPlaying: Loredana Bertè - In alto mare - RADIOEFFEITALIA : Loredana Berte' - Una sera che piove - sottonadiamici : ADORO LOREDANA BERTE CHE SI SPOSTA PER MINIMO 20 SECONDI DAL MICROFONO MENTRE “CANTA” AHAHAHA #amici20 #amici2020 -

