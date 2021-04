Le "nuove" canzoni di Amy Winehouse e Jimi Hendrix create dall'intelligenza artificiale (Di domenica 18 aprile 2021) Uno degli argomenti più abusati nella letteratura rock è quello del "Club 27", un'espressione che è iniziata a diventare virale nel 1994, quando la morte per suicidio di Kurt Cobain a soli 27 anni fu messa in relazione con quelle di altri suoi celebri coetanei, tra cui Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti alla stessa età tra il 1969 e il 1971, mentre quella di Robert Johnson, il misterioso padrino del blues, risale al lontano 1938. Una mitologia che è stata rinverdita nel 2011 con la scomparsa di Amy Winehouse, una delle più bella voci soul femminili contemporanee. Oggi quelle voci inconfondibili, che continuano a conquistare milioni di appassionati in tutto il mondo, rivivono grazie all'intelligenza artificiale, conosciuta anche come A.I., grazie alla quale è stato ... Leggi su panorama (Di domenica 18 aprile 2021) Uno degli argomenti più abusati nella letteratura rock è quello del "Club 27", un'espressione che è iniziata a diventare virale nel 1994, quando la morte per suicidio di Kurt Cobain a soli 27 anni fu messa in relazione con quelle di altri suoi celebri coetanei, tra cui Brian Jones,, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti alla stessa età tra il 1969 e il 1971, mentre quella di Robert Johnson, il misterioso padrino del blues, risale al lontano 1938. Una mitologia che è stata rinverdita nel 2011 con la scomparsa di Amy, una delle più bella voci soul femminili contemporanee. Oggi quelle voci inconfondibili, che continuano a conquistare milioni di appassionati in tutto il mondo, rivivono grazie all', conosciuta anche come A.I., grazie alla quale è stato ...

Advertising

RadioItalia : Alessandra @AmorosoOF ha pubblicato i videoclip delle sue nuove canzoni, “Piuma” e “Sorriso grande”. Li avete già v… - elhilaaayyoub : Eros Ramazzotti pubblica 'Tutte storie' il suo sesto album in studio. Prodotto da Piero Cassano con gli arrangiamen… - sfocnc : RT @nialleyesvoice: Se solamente dio inventasse delle nuove parole,potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore. I vote #Louies for #BestF… - RRRRebecca01 : RT @nialleyesvoice: Se solamente dio inventasse delle nuove parole,potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore. I vote #Louies for #BestF… - MarikaFromItaly : RT @nialleyesvoice: Se solamente dio inventasse delle nuove parole,potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore. I vote #Louies for #BestF… -