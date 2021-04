Days Gone, PC vs PS5 in retrocompatibilità nel nuovo video confronto (Di domenica 18 aprile 2021) Days Gone arriverà molto presto su PC, per la gioia di chi ama i giochi con la grafica sparata al massimo. Gli sviluppatori di Sony Bend hanno condiviso un video gameplay per mostrare in anteprima le capacità del titolo fuori da console Sony e questo, ovviamente, ha destato l'interesse di chi vuole ammirare i cambiamenti fra le due versioni. L'utente di Youtube Cycu1 ha realizzato un interessante video confronto nel quale viene paragonato il comparto tecnico della nuova versione PC e di quella PS5 in retrocompatibilità, potenziata dalla patch che aumenta risoluzione e framerate. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 aprile 2021)arriverà molto presto su PC, per la gioia di chi ama i giochi con la grafica sparata al massimo. Gli sviluppatori di Sony Bend hanno condiviso ungameplay per mostrare in anteprima le capacità del titolo fuori da console Sony e questo, ovviamente, ha destato l'interesse di chi vuole ammirare i cambiamenti fra le due versioni. L'utente di Youtube Cycu1 ha realizzato un interessantenel quale viene paragonato il comparto tecnico della nuova versione PC e di quella PS5 in, potenziata dalla patch che aumenta risoluzione e framerate. Leggi altro...

Advertising

MaxBigBoss2 : Days Gone - PS4 - Trofeo Bronzo - Cibo a domicilio - #40 - Eurogamer_it : Days Gone, PC vs PS5 in retrocompatibilità nel nuovo video confronto. - MaxBigBoss2 : Days Gone - PS4 - Trofeo Bronzo - Consegna speciale - #3 - tecnomagazineit : Days Gone: Sony annuncia la data di uscita della versione PC - GameXperienceIT : Days Gone 2: lo sviluppo è stato cancellato a causa del Metacritic? -