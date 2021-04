Covid: Ronzulli (Fi), ‘riaperture banco prova per fare ancora di più’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Le riaperture mirate dal 26 aprile dovranno costituire un banco di prova per fare ancora di più, per consentire di aprire quanto prima bar e ristoranti anche all’interno, per consentire anche agli ambulanti di tornare al lavoro e per far ripartire una volta per tutte anche il mondo dello sport amatoriale, palestre e piscine senza dover necessariamente aspettare ancora a lungo”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Le riaperture mirate dal 26 aprile dovranno costituire undiperdi più, per consentire di aprire quanto prima bar e ristoranti anche all’interno, per consentire anche agli ambulanti di tornare al lavoro e per far ripartire una volta per tutte anche il mondo dello sport amatoriale, palestre e piscine senza dover necessariamente aspettarea lungo”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronzulli Processo a Salvini, fine della fragile tregua di governo Oltretutto, è assurdo - ha proseguito la Ronzulli - che per la stessa ipotesi di reato una procura ... A mandare in frantumi la 'pax draghiana' faticosamente costruita attorno alla lotta al Covid è ...

Covid, calendario della ripresa di Forza Italia: "Italia gialla dal 3 maggio" Ronzulli ha poi affermato la necessità di porre l'Italia in giallo da maggio , in modo da permettere maggiore mobilità dei cittadini ed un ritorno alla vita normale, senza però scatenare un liberi ...

Covid: Ronzulli, Italia gialla dai primi di maggio - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Ronzulli (Fi), 'riaperture banco prova per fare ancora di più' Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Le riaperture mirate dal 26 aprile dovranno costituire un banco di prova per fare ancora di più, per consentire di aprire quanto prima bar e ristoranti anche all’interno, ...

Covid: Ronzulli, Italia gialla dai primi di maggio "Dove si può si deve aprire, va ascoltato il grido di dolore dei titolari delle tante attività come bar, ristoranti, palestre, piscine, imprese del settore turistico che sono disperati. (ANSA) ...

