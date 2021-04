Cittadella – Chievo Verona 1-0 Cronaca e tabellino

(Di domenica 18 aprile 2021) Lo vince ilil derby veneto nel campionato cadetto, grazie a una bellissima rete nel finale di Gargiulo. Brutta sconfitta per ilche si vede così superato in classifica e la sua strada verso i play-off complicarsi. Il risultato finale è1-0.1-0: cosa è successo durante l’incontro? Primo tempo con scarse vere occasioni da rete, qualche punizione dal limite per entrambe le squadre che però non hanno sbloccato il risultato. Zero a zero nei primi 45 minuti di gioco. Secondo tempo. All’81° è arrivato il goal che ha deciso tutto. Ilha provato una timida reazione, senza risultato. Con questa vittoria il...

62' Jallow, 67' Henderson Reggina - Reggiana 2 - 1 5' Montalto, 45+1' Kargbo, 87' Rivas Salernitana - Venezia 2 - 1 28' Maleh, 90+2', 90+4' Gondo Cittadella - Chievo 1 - 0 82' Gargiulo Pordenone - ...Costretto a casa, davanti al televisore, provato dai lockdown e impossibilitato ad applaudire o fischiare i suoi giocatori, il povero tifoso della Spal ha l'animo decisamente in subbuglio. Già seguire ...Quando ho visto la palla che veniva verso di me ho pensato che non potevo sbagliare, per fortuna è andata bene La classifica non si guarda, chi la guarda con me non gioca. Non siamo una squadra che pu ...