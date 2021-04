Bergamo, nella città travolta dal Coronavirus sfila un corteo no mask. In piazza anche operatori sanitari (Di domenica 18 aprile 2021) Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, 18 aprile, a Bergamo il «No paura day per la libertà di pensiero e di parola» (lo hanno già fatto, ad esempio, a Bologna dove si sono presentati in 200 senza mascherina, iniziativa simile ieri anche a Milano, ndr). L’appuntamento era per i negazionisti che non credono alla pandemia, che sostengono che i camion con le bare siano solo una messinscena, che i cittadini non devono avere paura del Covid e che i tamponi e i vaccini non sono altro che un modo per controllare le nostre menti. La protesta si è tenuta sul Sentierone, davanti al teatro Donizetti, nel cuore di Bergamo, città in cui sono state registrate 6.500 vittime per il Coronavirus. Dunque, una delle più colpite. Circa 400 persone in piazza In piazza circa 400 ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, 18 aprile, ail «No paura day per la libertà di pensiero e di parola» (lo hanno già fatto, ad esempio, a Bologna dove si sono presentati in 200 senza mascherina, iniziativa simile ieria Milano, ndr). L’appuntamento era per i negazionisti che non credono alla pandemia, che sostengono che i camion con le bare siano solo una messinscena, che i cittadini non devono avere paura del Covid e che i tamponi e i vaccini non sono altro che un modo per controllare le nostre menti. La protesta si è tenuta sul Sentierone, davanti al teatro Donizetti, nel cuore diin cui sono state registrate 6.500 vittime per il. Dunque, una delle più colpite. Circa 400 persone inIncirca 400 ...

