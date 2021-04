Alessandro Gassmann, arrivano insulti e minacce: «Ora abbiamo paura» (Di domenica 18 aprile 2021) Il vicino di casa organizza una festa che viola le regole anti-Covid: si dilunga oltre il coprifuoco e in casa sembrano esserci troppe persone. Che fare in questi casi? Denunciare alle forze dell'ordine o lasciar correre per non rovinare i rapporti tra condomini? Se lo è chiesto Alessandro Gassmann in in tweet che ha scatenato un'enorme dibattito culminato in insulti e minacce. «Mi dispiace soprattutto per mia moglie, che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi», ha spiegato l'attore all'indomani delle roventi polemiche scatenate dal suo post su Twitter. L'attore romano aveva raccontato un episodio accaduto nel suo condominio, rivelando di aver sentito il frastuono provenire dalla casa del vicino dove presumibilmente si stava svolgendo un party tra ragazzi. ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 aprile 2021) Il vicino di casa organizza una festa che viola le regole anti-Covid: si dilunga oltre il coprifuoco e in casa sembrano esserci troppe persone. Che fare in questi casi? Denunciare alle forze dell'ordine o lasciar correre per non rovinare i rapporti tra condomini? Se lo è chiestoin in tweet che ha scatenato un'enorme dibattito culminato in. «Mi dispiace soprattutto per mia moglie, che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi», ha spiegato l'attore all'indomani delle roventi polemiche scatenate dal suo post su Twitter. L'attore romano aveva raccontato un episodio accaduto nel suo condominio, rivelando di aver sentito il frastuono provenire dalla casa del vicino dove presumibilmente si stava svolgendo un party tra ragazzi. ...

