Usa, sparatoria in uno stabilimento della FedEx a Indianapolis: “Numerose vittime” (Di sabato 17 aprile 2021) Usa, sparatoria in uno stabilimento della FedEx a Indianapolis. Non è ancora chiaro il numero delle vittime della sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Indianapolis, negli Stati Uniti, dove un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco nello stabilimento della FedEx nei pressi dell’aeroporto della città. Secondo quando riportato dalla polizia ci sarebbero almeno otto morti e numerosi feriti. L’autore della sparatoria si è tolto la vita. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti dove nella serata di ieri giovedì 15 aprile un uomo ha aperto il fuoco colpendo diverse persone a Indianapolis. Teatro ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 17 aprile 2021) Usa,in uno. Non è ancora chiaro il numero delleavvenuta nella serata di ieri a, negli Stati Uniti, dove un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco nellonei pressi dell’aeroportocittà. Secondo quando riportato dalla polizia ci sarebbero almeno otto morti e numerosi feriti. L’autoresi è tolto la vita. Ancora unanegli Stati Uniti dove nella serata di ieri giovedì 15 aprile un uomo ha aperto il fuoco colpendo diverse persone a. Teatro ...

