Nel mondo, di torte di mele ne esistono a migliaia: la apple pie, lo strudel altoatesino, la torta di mele della nonna, la crostata di mele, la torta con mele a raggi… ma tra le più buone c'è questa torta di mele e ricotta: umida, dal cuore compatto, mele tenere ma consistenti, aroma di vaniglia e limone, amaretti in superficie. Prima di suggerire la ricetta perfetta, ecco qualche dritta sugli ingredienti!

Torta di mele e banane Se Fido ama la frutta ecco una ricetta da provare subito. Prepara i seguenti ingredienti: - 200 grammi di farina di riso - 2 cucchiai di miele - 2 uova - 2 mele - 1 banana

Solo 5 minuti per la torta di mele più consigliata del momento, soffice e profumatissima Incredibilmente buona, la torta di mele è sempre un dolce molto apprezzato. Questo particolare dessert rappresenta un vero e proprio simbolo culturale degli Stati Uniti. Impossibile non conosce la famosa 'Apple pie' americana, ...

Torta di mele e ricotta: la ricetta perfetta Oggi ci dedichiamo non a una torta qualsiasi, ma alla torta di mele e ricotta: segreti e consigli per la ricetta perfetta, da gustare in ogni occasione!

I 21 piatti del New York Times che sono piaciuti di più su Instagram Dalle torte alle insalate, ecco le ricette con più visualizzazioni sul profilo Instagram del NYT. «Raccontano le tendenze e la vita culinaria di chi le ha scelte» ...

