PS Store in chiusura, la fine del negozio digitale causerà l'aumento dei prezzi per l'usato PS3? (Di sabato 17 aprile 2021) La chiusura del PS Store per le console PlayStation 3, PSP e PSVita ha scosso tutta la community videoludica: fra poche settimane, non sarà più possibile acquistare giochi o contenuti digitali e le console in vostro possesso potranno far girare solo i titoli acquistati in precedenza. Ovviamente, nulla vi impedisce di arricchire la vostra libreria con i giochi retail usati: questa potrebbe essere l'occasione migliore per recuperare alcuni titoli vecchiotti a basso costo, no? Beh, forse no: sul forum Resetera, infatti, alcuni utenti hanno segnalato una bella impennata ai prezzi dei titoli usati PS3, in risposta alla chiusura del negozio digitale.

