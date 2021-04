Pisa. Case popolari: al Comune oltre 2 milioni dalle procedure di liberazione dei vincoli Peep (Di sabato 17 aprile 2021) oltre 2,1 milioni di euro, di cui circa la metà già incassati. È quanto riscuoterà il Comune di Pisa dalle procedure di liberazione dei vincoli Peep, ovvero dal processo di piena acquisizione, da parte degli inquilini, degli alloggi su aree di edilizia economica e popolare (le cosiddette aree Peep). «Si tratta di una somma – dichiara il vicesindaco con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue – che sarà reinvestita in servizi ai cittadini. A partire dalla fine del 2019 attraverso due delibere, una di Giunta e una del Consiglio Comunale, la nostra Amministrazione ha finalmente dato la possibilità a tanti cittadini Pisani di diventare pienamente proprietari della loro abitazione di edilizia popolare, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 aprile 2021)2,1di euro, di cui circa la metà già incassati. È quanto riscuoterà ildididei, ovvero dal processo di piena acquisizione, da parte degli inquilini, degli alloggi su aree di edilizia economica e popolare (le cosiddette aree). «Si tratta di una somma – dichiara il vicesindaco con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue – che sarà reinvestita in servizi ai cittadini. A partire dalla fine del 2019 attraverso due delibere, una di Giunta e una del Consiglio Comunale, la nostra Amministrazione ha finalmente dato la possibilità a tanti cittadinini di diventare pienamente proprietari della loro abitazione di edilizia popolare, ...

