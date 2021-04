Per chi vuole sorridere con i problemi del maschio (dominante) abbandonato. La recensione di Paolo Mergehetti (Di sabato 17 aprile 2021) Gael García Bernal e Verónica Echegui nel film “Mi stai ammazzando, Susana” di Sneider (foto di Allen Fraser). MI STAI AMMAZZANDO, SUSANAGenere: Commedia matrimonial-letterariaRegia di Roberto Sneider, con Gael GarcÍa Bernal, Verónica Echegui, Ashley Hinshaw, Jadyn Wong, Björn Hlynur. Sulle piattaforme on demand Fenomenologia (semi-seria) del maschio dominante, che un bel giorno si sveglia e non trova più la moglie in casa. Succede a Eligio, attore messicano non proprio di successo, che vive con la spagnola Susana a Tijuana: lei se ne è andata senza spiegare e senza dire dove. E il maschio, ferito nell’orgoglio, dimentica le proprie scappatelle e si trasforma in cacciatore, trovando finalmente la sua “preda” in un’università dello Iowa dove ha deciso di coltivare il proprio talento e segue un corso di scrittura. Ma dove ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 aprile 2021) Gael García Bernal e Verónica Echegui nel film “Mi stai ammazzando, Susana” di Sneider (foto di Allen Fraser). MI STAI AMMAZZANDO, SUSANAGenere: Commedia matrimonial-letterariaRegia di Roberto Sneider, con Gael GarcÍa Bernal, Verónica Echegui, Ashley Hinshaw, Jadyn Wong, Björn Hlynur. Sulle piattaforme on demand Fenomenologia (semi-seria) del, che un bel giorno si sveglia e non trova più la moglie in casa. Succede a Eligio, attore messicano non proprio di successo, che vive con la spagnola Susana a Tijuana: lei se ne è andata senza spiegare e senza dire dove. E il, ferito nell’orgoglio, dimentica le proprie scappatelle e si trasforma in cacciatore, trovando finalmente la sua “preda” in un’università dello Iowa dove ha deciso di coltivare il proprio talento e segue un corso di scrittura. Ma dove ...

