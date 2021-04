**Open Arms: Salvini, 'Letta si è messo la felpa degli stranieri ma non ho tempo per questo'** (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Letta si è messo la felpa degli stranieri io non ho tempo per questo. Mi occupo di riaperture e di vaccini. Dal 26 si torna a nuova vita". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo il rinvio a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Open Arms. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "si èlaio non hoper. Mi occupo di riaperture e di vaccini. Dal 26 si torna a nuova vita". Così il leader della Lega Matteodopo il rinvio a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Open

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - Mirandola59 : Direi che #Matteo #Salvini andrà a processo a Palermo dovrà confidare dei titoli della #Buongiorno A piene mani pe… - DelgadoSveva : RT @GiorgiaMeloni: Totale solidarietà mia e di FDI a Salvini, rinviato a giudizio nel caso Open Arms. Scioccante che venga mandato a proces… -