MotoGP GP Portogallo 2021 | Bagnaia | “Dispiaciuto per aver perso la pole | proverò a recuperare”

(Di sabato 17 aprile 2021) “Sonodilaposition. Ero riuscito a realizzare un tempo incredibile, ma in pochi minuti mi hanno cancellato due giri. Purtroppo c’era la bandiera gialla, ma io non potevo vederla perché arrivavo da una discesa: stavo già impostando la curva a sinistra e la bandiera era a destra. Queste sono le regole e vanno rispettate”. Così Francescosul sito della Ducati dopo la beffa incassata al termine delle qualifiche del Gran Premio deldicon lacancellata dalla direzione gara. Il torinese si ritrova così in 11^ posizione, chiamato a una rimonta difficile. “Non sarà facile, ma ci proveremo. Il mio ritmo di gara è molto buono, il feeling con la moto è ottimo e mi sento ...

Sam Lowes , pole position con scivolata. L'inglese non si smentisce, nel bene e nel male. Quest'anno si conferma imbattibile sul giro veloce, ed eguaglia persino Marc Marquez in Moto2 (con 14 pole ...PORTIMAO () - Finale con giallo nelle qualifiche del Gran Premio deldi. Francesco Bagnaia aveva conquistato la pole position, ma il suo tempo è stato cancellato perchè realizzato sotto bandiera gialla. E così la pole è andata a Fabio Quartararo su ...MotoGP GP Portogallo 2021, le parole del pilota Ducati Francesco Bagnaia dopo le qualifiche: "Dispiaciuto per aver perso la pole, proverò a recuperare" ...Fabio Quartararo ha ottenuto a Portimao la terza pole stagionale in MotoGp, con un tempo di 1'38"862. Inizialmente il miglior tempo - sul circuito di Portogallo - lo aveva ...