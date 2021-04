Massimo Bossetti analisi reperti | «Intravedo una luce in fondo al tunnel» | ancora dubbi da fugare?

(Di sabato 17 aprile 2021)oggi: dal carcere di Bollate, dove sta scontando la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, continua a professarsi innocente. E a sperare di poterlo dimostrare. «una fiocainal», ha scritto in una nuova lettera resa nota dal programma Quarto Grado durante la puntata di venerdì 16 aprile 2021.oggi: «una fiocainal» Mercoledì 19 maggio, infatti, la Corte d’Assise di Bergamo presieduta dal giudice Donatella Nava sarà chiamata a pronunciarsi in merito all’istanza della difesa del muratore di Mapello. Tra iin questione (98 in totale) ci sono anche 54 ...

Massimo Bossetti oggi: «Intravedo una fioca luce in fondo al tunnel» Mercoledì 19 maggio, infatti, la Corte d'Assise di Bergamo presieduta dal giudice Donatella Nava sarà ch ...Massimo Bossetti potrebbe ottenere la revisione del processo se la Corte d'assise autorizzerà l'analisi di 98 reperti che furono fondamentali per la sua condanna ...