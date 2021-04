Il Benevento è solido | vivo e crede fermamente nella salvezza 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 aprile 2021) La realtà delCalcio è sicuramente una delle più affascinanti degli ultimi anni. Una squadra che storicamente ha sempre giocato in sordina, militando in categorie inferiori, ha raggiuntostagione 2015/16 la prima promozione in Serie B, e l’anno successivo, all’esordio in cadetteria, uscì trionfante dai play-off approdando così in Serie A. La storica doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A è stata il culmine di un cammino di vittorie che ha dato notorietà e coraggio alla società di Oreste Vigorito. Nonostante ciò la prima apparizione in A per ilfu amara: ultimo posto in classifica con 21 punti e record negativo di sconfitte in una singola stagione: 29. Quest’anno, dopo essere ritornatiserie maggiore, ciò che stiamo vedendo è ben diverso rispetto alla prima esperienza. La squadra ...