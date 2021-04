Ignazio Moser | ora è ufficiale Dopo tante voci | poco fa la notizia che tutti aspettavano

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Una serie di addii ha caratterizzato l’ultima puntata dell’Isola dei famosi. Per motivi diversi Brando Giorgi ed Elisa Isoardi hanno abbandonato il reality. La comunicazione è stata data dall’inviato Massimiliano Rosolino che, in apertura di puntata, ha dichiarato: “C’è unamolto impor: Brando Giorgi ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrate in Italia. Brando quindi abbandona il gioco, è passato giusto un mese. Ho detto da subito ai ragazzi che non devono mollare ma in questa circostanza è inevitabile”. Poi è stata la volta di Elisa Isoardi. Mentre cucinava un lapillo rovente le è finito nell’occhio. La conduttrice ha inizialmente pensato al peggio: “Ha colpito la sclera non la pupilla fortunatamente”. Il medico l’ha assicurata: “Ha detto che non è grave ma dovrai tenere la benda sull’occhio?. Sì sì, mi ha rassicurato. ...