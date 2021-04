Game of Games, cambio di programmazione improvviso: i motivi dello stop (Di sabato 17 aprile 2021) Simona Ventura fino al 25 maggio sarà messa in panchina surclassata da Brignano: “Game of Games” slitta su Rai 2 per lasciare spazio al mattatore Il giallo intorno al cambio… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Simona Ventura fino al 25 maggio sarà messa in panchina surclassata da Brignano: “ofs” slitta su Rai 2 per lasciare spazio al mattatore Il giallo intorno al… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Simo_Ventura : Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - zazoomblog : Game of Games cambio di programmazione improvviso: i motivi dello stop - #Games #cambio #programmazione - akupokoknyaaku : @GAME_REFF 5 laggiiii - terzigio : RT @Simo_Ventura: Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - rosy1143 : RT @Simo_Ventura: Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano -