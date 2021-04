Furti con l'abbraccio, individuata (Di sabato 17 aprile 2021) di Paola Arensi Due anziani scippati con strappo: accusata una donna senza fissa dimora già in carcere per altri motivi. Svolta nelle indagini della squadra mobile della questura di Lodi, al comando ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) di Paola Arensi Due anziani scippati con strappo: accusata una donna senza fissa dimora già in carcere per altri motivi. Svolta nelle indagini della squadra mobile della questura di Lodi, al comando ...

Ultime Notizie dalla rete : Furti con Furti con l'abbraccio, individuata D., romena di origine, nata nel 1986 e di fatto senza fissa dimora, accusata di avere compiuto due furti con strappo in danno di persone anziane. La notifica è stata portata all'indagata, già ...

"Sono indagato per terrorismo" Il rapper si vanta così sui social Con lui risulta indagato per lo stesso motivo anche Amine Ezzaroui, in arte Neima Ezza, altro ... In molti hanno precedenti per rapine, furti e altro, proprio come Baby Gang, che lo scorso ottobre era ...

Il ladro fantasma finisce in carcere Era il terrore dei commercianti Furti a ripetizione a Aulla e Licciana. “Incastrato” dai carabinieri grazie a filmati, vestiti e le analisi dei Ris ...

Salerno, ruba energia elettrica al condominio con allaccio abusivo: 28enne denunciato Salerno, ha sottratto l’energia elettrica, allacciandosi abusivamente al contatore condominiale: finisce nei guai un 28enne rumeno ...

