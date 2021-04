F1 | Carlos Sainz | “Non ho fatto un bel giro | Imola richiede confidenza e non ho capito la macchina”

(Di sabato 17 aprile 2021)non è riuscito ad accedere al decisivo Q3 delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Lo spagnolo ha pagato a caro prezzo il poco feeling col celeberrimo tracciato caratterizzato da curve, frenate e saliscendi. Il pilota della Ferrari ha cercato ilbuono, ma ha commesso alcune sbavature ed è stato tagliato dall’ultimo segmento di questo sabato pomeriggio. Il figlio d’arte scatterà soltanto dall’undicesima posizione nella gara di domani e sarà chiamato a una difficile rimonta. Decisamente meglio il compagno di squadra Charles Leclerc, che partirà in quarta posizione alle spalle di Lewis Hamilton e delle due Red Bull.ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: ...

sportli26181512 : Ferrari, Sainz 11° dopo le qualifiche GP Imola: 'Commesso un errore nell'ultimo giro': Carlos Sainz commenta l'elim… - mikim21051 : RT @mult1formula: Carlos Sainz fuori dal Q3!?? #ImolaGP - automotorinews : ?? Super pole position per Lewis #Hamilton che precede le #RedBull di Sergio #Perez e Max #Verstappen ?? Bene la… - carlott97549396 : RT @mult1formula: Carlos Sainz fuori dal Q3!?? #ImolaGP - antorendina : 'Sinceramente non ho fatto un bel giro e ho commesso un errore con la ripartizione di frenata. Ero veloce qua e là… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Sainz

Weekend in salita perche con l'altra Ferrari partira' dall'undicesima posizione: dietro di lui la Williams di George Russell, poi l'ex ferrarista Sebastian Vettel che scattera' ...Come anche il ferrarista, che pe r soli 61 millesimi, infatti, non può lottare per la pole position. Lo spagnolo ha chiuso in undicesima posizione la Q2, dominata dalla Red Bull di ...Le pagelle delle Qualifiche di F1 del Gran Premio di Emilia Romagna 2021: Lewis Hamilton impeccabile, delusione Carlos Sainz ...Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il pilota britannico della Mercedes trova il miglior giro delle qualifiche in 1'14"411 con appena 35 millesimi di vantagg ...