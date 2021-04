F1 | Carlos Sainz ed il lento adattamento alla Ferrari Ma in gara può rimontare

(Di sabato 17 aprile 2021) “Ho faticato in tutte le sessioni di qualifica, non trovando mai la quadra in nessuna tornata. Nel mio ultimo tentativo ho commesso un errore con il bilanciamento della frenata, ma so dove trovare la prestazione. Devo migliorare per mettere insieme un giro veloce, ma con un numero maggiore di giri alle spalle avrei fatto meglio. Non va dimenticato che Imola è una pista molto complessa“. Con queste parole, lo spagnoloha commentato il suo undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 di F1. L’iberico non può essere, ovviamente, soddisfatto da questo riscontro con la, rimanendo estromesso dtop-10 per soli 62 millesimi. Il crono dell’Aston Martin del canadese Lance Stroll ha relegatoallo sgradito ruolo di “tagliato” al termine del Q2 e, ...

Charles Leclerc chiude in quinta posizione con un tempo di 1.15.738, mentre il suo compagnochiude in settima posizione con un tempo di 1.15.908. Non un'ottima prestazione considerando i ...Eliminato in Q2, che per soli 61 millesimi sarà relegato in sesta fila anche se con libertà di scelta delle gomme in caso di gara asciutta. Alle sue spalle ci saranno un sorprendente ..."Ho faticato in tutte le sessioni di qualifica, non trovando mai la quadra in nessuna tornata. Nel mio ultimo tentativo ho commesso un errore con il bilanciamento della frenata, ma so dove trovare la ...Carlos Sainz scatterà dall'undicesima posizione nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Lo spagnolo ha pagato a caro prezzo il poco feeling ...