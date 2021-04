Estrazione SuperEnalotto di oggi | sabato 17 aprile 2021 | la combinazione vincente

(Di sabato 17 aprile 2021) In diretta a partire dalle ore 20 sul nostro giornale, l’con i numeri vincenti di, 17. Ecco anche una panoramica dei numeri ritardatari e frequenti Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare ladell’ultima. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco ladeldi17Numeri: 7 20 63 68 74 88Numero Jolly: 13Numero Superstar: ...

...44 30 39 88 90 MILANO 67 88 33 13 32 NAPOLI 44 41 79 80 66 PALERMO 15 59 04 31 21 ROMA 46 68 56 78 58 TORINO 09 15 84 17 32 VENEZIA 81 04 84 42 35 NAZIONALE 52 16 63 62 46