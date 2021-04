Bayern Monaco | Flick all’improvviso | “Lascio a fine stagione” News

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Hansi Flick lascerà il Bayern Monaco a fine stagione ? - SkySport : ULTIM'ORA BAYERN MONACO Flick ha chiesto al club di lasciare la panchina a fine stagione Lo ha annunciato dopo la p… - GMontalesi : RT @SkySport: ULTIM'ORA BAYERN MONACO Flick ha chiesto al club di lasciare la panchina a fine stagione Lo ha annunciato dopo la partita con… - diegonanni76 : RT @Eurosport_IT: ?? Bundesliga ?? DFB-Pokal ?? Champions League ?? Supercoppa UEFA ?? Supercoppa di Germania ?? Mondiale per Club Flick annunci… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BAYERN MONACO Flick ha chiesto al club di lasciare la panchina a fine stagione Lo ha annunciato dopo la partita con… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Commenta per primo Hans Flick non sarà più l'allenatore del. L'allenatore dei bavaresi lo ha comunicato a Sky Sports: 'Ho appena detto alla squadra che durante la settimana, dopo la trasferta di Parigi, ho parlato con la dirigenza per rescindere ...E sulla panchina del? Pare essere alto il gradimento per Nagelsmann, anche se circola anche la voce Allegri...annuncia ufficialmente il suo addio al Bayern Monaco: "A fine stagione lascio. L'ho annunciato alla squadra, vorrei terminare il mio contratto a fine stagione", le parole del tecnico, legato ai ...Bayern Monaco, Flick ha svelato il suo futuro dopo la vittoria in casa del Wolfsburg. La notizia può accelerare il ritorno in panchina di Allegri ...