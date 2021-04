Usa, sparatoria vicino all’aeroporto di Indianapolis: numerose vittime. L’aggressore si è poi ucciso (Di venerdì 16 aprile 2021) sparatoria nella notte a Indianapolis, capitale dello stato dell’Indiana, dove un uomo armato ha sparato contro una folla di persone. La Cbs riporta che la sparatoria è avvenuta in una struttura della FedEx nella zona sudovest della città, vicino all’Indianapolis International Airport intorno alle 23. Secondo l’Indianapolis Metropolitan Police Department L’aggressore avrebbe ucciso “numerose vittime” prima di togliersi la vita. “Non riteniamo – hanno detto la portavoce Gena Cook – ci sia una minaccia attiva per la comunità in questo momento”. La polizia non conferma il bilancio dei feriti, ma solo che diverse persone sono state trasferite in ospedale, scrive l’Indianapolis Star, mentre non ci sono per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)nella notte a, capitale dello stato dell’Indiana, dove un uomo armato ha sparato contro una folla di persone. La Cbs riporta che laè avvenuta in una struttura della FedEx nella zona sudovest della città,all’International Airport intorno alle 23. Secondo l’Metropolitan Police Departmentavrebbe” prima di togliersi la vita. “Non riteniamo – hanno detto la portavoce Gena Cook – ci sia una minaccia attiva per la comunità in questo momento”. La polizia non conferma il bilancio dei feriti, ma solo che diverse persone sono state trasferite in ospedale, scrive l’Star, mentre non ci sono per ...

