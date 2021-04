Uomini e Donne, ecco perché Tina Cipollari non sarebbe in studio (Di venerdì 16 aprile 2021) Tina Cipollari è, indubbiamente, una colonna portante di Uomini e Donne e in molti si sono preoccupati quando qualche giorno fa non è stata vista in studio e si è limitata a collegarsi da casa. Non è la prima volta che la Cipollari farebbe ‘l’opinionista in smart working’, lo scorso novembre infatti è entrata in contatto con una persona che ha contratto il Covid ed è stata costretta a fare una quarantena. Ma, anche questa volta, c’entra il Covid? Tina Cipollari ha il Covid? Secondo alcuni rumor la nemica di Gemma Galgani questa settimana non sarebbe riuscita a raggiungere gli studi Elios perché impegnata nell’organizzazione del suo matrimonio e/o di un trasloco. Onestamente però questa ipotesi sembra abbastanza debole ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 aprile 2021)è, indubbiamente, una colonna portante die in molti si sono preoccupati quando qualche giorno fa non è stata vista ine si è limitata a collegarsi da casa. Non è la prima volta che lafarebbe ‘l’opinionista in smart working’, lo scorso novembre infatti è entrata in contatto con una persona che ha contratto il Covid ed è stata costretta a fare una quarantena. Ma, anche questa volta, c’entra il Covid?ha il Covid? Secondo alcuni rumor la nemica di Gemma Galgani questa settimana nonriuscita a raggiungere gli studi Eliosimpegnata nell’organizzazione del suo matrimonio e/o di un trasloco. Onestamente però questa ipotesi sembra abbastanza debole ...

Advertising

DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - Agenzia_Ansa : Le donne in Qatar non hanno ancora il diritto di prendere decisioni in autonomia rispetto agli uomini su questioni… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - Per1attimo : RT @tdrclaudio: Il rispetto per i 115 mila morti di Covid uomini ,donne ,medici, amici ,padri madri comincia nel non ascoltare più chi nega… - moonfl0werxx : comunque ho sognato aka e tancredi a uomini e donne SIPARIO -