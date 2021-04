Testo de La Scelta di Caparezza | la musica come amante ricattatrice tra Beethoven e Mark Hollis

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ladiesce oggisecondo estratto da Exuvia, l’attesissimo nuovo album anticipato dalla title track nelle scorse settimane. Il nuovo percorso diAnche in questo singolo Michele Salvemini, questo il nome di battesimo del cantautore di Molfetta, ci presenta il suo nuovo corso. Lo fa, a questo giro, con un brano più vicino al pop rispetto a Exuvia, che invece aveva una veste quasi totalmente elettronica.ha pubblicato il suo ultimo disco Prisoner 709 nel 2017 e già aveva sorpreso tutti per la svolta crepuscolare e intimista. Galeotto è stato l’acufene che lo ha colpito nel 2015 e che ha influenzato inevitabilmente la scrittura del disco. Oggi, ancora una volta, Michele abbandona il taglio satirico che lo ha reso uno dei rapper e cantautori più apprezzati ...

