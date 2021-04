Speranza | “Si studieranno le riaperture anche per attività non all’aperto”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Le critiche al ministronon sono né fondate né giustificate, dovevano trovare pace fin dall’inizio, lo stimo e l’ho voluto io nel governo”. Mario Draghi ha ringraziato il Ministro della Salute per il lavoro fatto fino ad ora e per quello che continuerà a fare. Il Presidente del Consiglio prova a mettere la parola fine sulle polemiche nei confronti del capo del dicastero della Salute, prima di cedergli la parola per parlare di quanto emerso questa mattina in cabina di regia: ovvero il ritorno della zona gialla dal 26 aprile.: “Nelle prossime settimane studieremoleper lenon” “Ci sono stati due fattori fondamentali che ci hanno consentito di vedere una piegatura la curva epidemiologica: le misure che hanno prodotto dei risultati e ...