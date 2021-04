Scuola, presidi: "Sì alla riapertura, ma in sicurezza" (Di venerdì 16 aprile 2021) Presidente Giannelli: "Ultimo mese di Scuola in presenza ha un grande valore. Resta il nodo trasporti e tamponi rapidi" Leggi su rainews (Di venerdì 16 aprile 2021) Presidente Giannelli: "Ultimo mese diin presenza ha un grande valore. Resta il nodo trasporti e tamponi rapidi"

Ultime Notizie dalla rete : Scuola presidi Scuola, si torna in classe dal 26 aprile (tranne che in zona rossa): riaprono le Università Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, 'la scelta del Governo è chiara: la scuola è una ... Critici sono i dirigenti scolastici dell'Associazione presidi, per i quali rimane aperto il nodo ...

Ultime Notizie Roma del 16 - 04 - 2021 ore 20:10 ...della cabina di regia Palazzo Chigi da fonti di governo che parlano anche di riaprire scuola ...le scuole dal 3 maggio ma perplessità erano state espresse dal Presidente dell'Associazione dei presidi ...

Riapertura scuole, Draghi: "Dal 26 aprile tutti gli studenti in classe" Il premier: stanziati 390mln per un programma di trasporti pubblici. La sottosegretaria Floridia: "Regalare a tutti gli studenti almeno l'ultimo mese è importante". Ma i presidi: "Difficile risolvere ...

Scuola, tutti in classe in zona gialla e arancione Dal 26 aprile studenti di ogni ordine e grado tornano sui banchi. In zona rossa in aula ma solo fino alla terza media. Anche l'università riapre ...

