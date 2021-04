Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta riunisce vertici in vista dell'incontro con Draghi... -

Ultime Notizie dalla rete : Letta riunisce

Enricoha convocato una riunione dei vertici del Partito democratico in vista dell'incontro di oggi pomeriggio con il premier Mario Draghi. All'incontro sono presenti le capigruppo Debora Serracchiani ...... sei con i numeri da zona gialla " Come ogni venerdì, la cabina di regia cheMinistero ... Ore 07.00 ": "Sulle riaperture Salvini viene smentito dai fatti" " "Il modo in cui Salvini sta ...Roma, 16 apr (Adnkronos) - Enrico Letta ha convocato una riunione dei vertici del Partito democratico in vista dell'incontro di oggi pomeriggio con il premier Mario Draghi. All'incontro sono presenti ...La sindaca di San Lazzaro valuta di correre come indipendente pur restando in Italia Viva. Tosiani ora scommette nell’accordo dentro il partito: «Unità più vicina» ...