Operata la figlia di Gianluca Vacchi: "Non laveró la maglia sporca del suo sangue" (Di venerdì 16 aprile 2021) L'imprenditore ha annunciato su Instagram che la figlia Blu Jerusalema, 5 mesi, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per correggere una malformazione congenita: "Un'esperienza provante" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) L'imprenditore ha annunciato su Instagram che laBlu Jerusalema, 5 mesi, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per correggere una malformazione congenita: "Un'esperienza provante"

Ultime Notizie dalla rete : Operata figlia Gianluca Vacchi, figlia di 5 mesi operata per palatoschisi/ 'La sua forza...' La piccola Blu Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi e della compagna Sharon Fonseca , nata a fine ottebre, è stata operata a soli cinque per palatoschisi congenita. Pur essendo così piccola, ha affrontato conforza e coraggio ...

