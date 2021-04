Morta Helen McCrory | attrice di Harry Potter e Peaky Blinders

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’, nota per i ruoli in, èquest’oggi all’età di 52 anni L’si è spenta all’età di 52 anni. A dare l’annuncio della morte è stato il marito Damien Lewis: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che, dopo un’eroica battaglia contro il cancro,L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - ilpost : È morta a 52 anni l’attrice Helen McCrory - repubblica : È morta Helen McCrory, in Harry Potter era la madre di Draco Malfoy - Elisaerre19 : RT @Corriere: È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - omgitsmarts : è morta Helen McCrory, aveva solo 52 anni. ci sono rimasta malissimo ?? -

"Ho il cuore a pezzi - ha scritto il marito - nell'annunciare cheMcCrory, dopo un'eroica battaglia contro il cancro, èpacificamente a casa, circondata dall'amore degli amici e della ...... l'attore Damian Lewis, con un tweet: 'È con il cuore a pezzi che annuncio che, dopo un'eroica battaglia contro il cancro, quella bellissima e fortissima donna di nomeMcCrory èin pace ...L'attrice inglese Helen McCrory è morta all'età di 52 anni. Era nota al grande pubblico per aver interpretato Narcissa Malfoy, la madre di Draco, nella saga di ...L'attrice Helen McCrory, nota per i ruoli in Harry Potter e Peaky Blinders, è morta quest'oggi all'età di 52 anni ...