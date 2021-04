LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Vinales guida la FP1 su pista “umida”. Valentino Rossi 18° (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 11.34: Marc Marquez suona la campana e si porta in terza posizione a 0?429. Un crono davvero notevole con la Honda per lui. 11.33: Valentino Rossi si porta in quinta posizione a 1?444 da Vinales davanti a Morbidelli (+1?540). 11.32: Bagnaia migliora ancora il suo crono ed è sempre secondo a 0?269 da Vinales. Migliora Morbidelli che si porta in terza posizione a 1?540, Valentino Rossi è ottavo a 2?492 dal leader. 11.31: Bagnaia migliora il proprio crono con 500 millesimi di ritardo da Vinales. 11.30: 10? finali con Valentino Rossi e Marc Marquez sul tracciato. 11.28: ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 11.34: Marc Marquez suona la campana e si porta in terza posizione a 0?429. Un crono davvero notevole con la Honda per lui. 11.33:si porta in quinta posizione a 1?444 dadavanti a Morbidelli (+1?540). 11.32: Bagnaia migliora ancora il suo crono ed è sempre secondo a 0?269 da. Migliora Morbidelli che si porta in terza posizione a 1?540,è ottavo a 2?492 dal leader. 11.31: Bagnaia migliora il proprio crono con 500 millesimi di ritardo da. 11.30: 10? finali cone Marc Marquez sul tracciato. 11.28: ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP Diretta Motogp/ Streaming video e prove libere live Fp1: Marquez già veloce! (agg Michela Colombo) DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche live streaming: Martin si prende la pole position a Doha! AL VIA LA FP1 Si accende la diretta della Motogp per la Fp1 del Gran premio del Portogallo ...

MotoGP - GP Portogallo 2021, PL1 - DIRETTA - FormulaPassion.it ... terza gara del campionato mondiale di MotoGP. La sessione inizierà alle 10:55 10.00 - Per Franco Uncini, Marc Marquez resta l'uomo da battere nonostante il lungo infortunio lo abbia tenuto per tanto ...

DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: la FP1 comincia alle 10.55, Valentino Rossi in cerca di risposte e Marquez ci prova CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35: L'equilibro dovrebbe regnare sovrano anche a Portimao. La Yamaha ha vinto le prime due gare con Maverick Vinales e Fabio Quartararo a Losail, ma in vet ...

MotoGP | GP Portogallo 2021, PL1 – DIRETTA La cronaca live della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Portimão ...

