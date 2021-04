Inter, per la prossima stagione c’è Florenzi: il laterale del Psg è “il jolly di cui Conte ha bisogno” (Di venerdì 16 aprile 2021) La dirigenza nerazzurra, capitanata da Marotta, è già al lavoro per quelli che saranno i prossimi obiettivi di calciomercato, anche in vista del doppio impegno Serie A/Champions che vedrà il club milanese protagonista nella prossima stagione. Ebbene le ultime voci vedono nel futuro della squadra di Antonio Conte l’ex Roma, ora al PSG, Alessandro Florenzi, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) La dirigenza nerazzurra, capitanata da Marotta, è già al lavoro per quelli che saranno i prossimi obiettivi di calciomercato, anche in vista del doppio impegno Serie A/Champions che vedrà il club milanese protagonista nella. Ebbene le ultime voci vedono nel futuro della squadra di Antoniol’ex Roma, ora al PSG, Alessandro, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Inter per Inter, conferme su Emerson Palmieri Commenta per primo L'Inter pronta ad avviare una trattativa per riportare l'esterno del Chelsea, Emerson Palmieri, in Italia. Conferme a quanto scritto da calciomercato.com arrivano dalla Gazzetta dello sport ...

Un cappuccino con Sconcerti: un chiarimento su Conte, anche lui sa che l'Inter deve crescere Questa stessa Inter che vince deve migliorare molto . E' una discussione inutile adesso, ma fondamentale per il futuro. E questo Conte lo sa meglio di tutti noi . O c'è qualche interista che spera ...

Inter, per la prossima stagione c’è Florenzi: il laterale del Psg è “il jolly di cui Conte ha bisogno” La dirigenza nerazzurra, capitanata da Marotta, è già al lavoro per quelli che saranno i prossimi obiettivi di calciomercato, anche in vista del doppio La dirigenza nerazzurra, capitanata da Marotta, ...

De Paul, l'Inter gioca d'anticipo ma c'è il blitz del Napoli: l'Udinese alza il prezzo L’Inter da tempo lo monitora con grandissima attenzione, Antonio Conte è un estimatore del numero 10 dell’Udinese e il duo Ausilio-Marotta si è mosso in anticipo, sondando il terreno con il club ...

