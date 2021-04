'In Libia non temiamo concorrenti'. L'ultima spacconata di Di Maio (Di venerdì 16 aprile 2021) A parte quell''anche', come se un ipotetico sostegno americano fosse aggiuntivo a chissà quale capacità d'interdizione italiana, ma qualcuno ha spiegato al ministro di cosa sta parlando? Globalist ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) A parte quell''anche', come se un ipotetico sostegno americano fosse aggiuntivo a chissà quale capacità d'interdizione italiana, ma qualcuno ha spiegato al ministro di cosa sta parlando? Globalist ha ...

"Stanno trasformando la sinagoga di Tripoli in centro islamico, l'Italia intervenga" "Ormai da anni non vivono più ebrei in Libia. Così le milizie più radicali cercano di violare le nostre proprietà, approfittano del caos e della nostra assenza ", aggiunge. Fu lo stesso Gerbi nel ...

Rifugiati, Grandi (Unhcr): “La Libia non è un porto sicuro. Non vanno penalizzate le ong” L’Alto Commissario Onu per i rifugiati in visita in Italia ha incontrato il premier Draghi e le autorità italiane. “Ci siamo sempre opposti ai risbarchi in Libia. Se si salva per ributtare le persone ...

Una pagina nera nella storia d’Italia Le intercettazioni dei giornalisti che si occupano di Libia e migranti da parte della procura di Trapani lasciano molti interrogativi aperti ...

