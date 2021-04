Harry e William al funerale del principe Filippo: dura decisione della regina (Di venerdì 16 aprile 2021) La regina Elisabetta ha preferito dividere i due fratelli per evitare incomprensioni alla cerimonia funebre del suo amato Filippo. Ecco come sarà organizzato il corteo. Sabato 17 aprile avrà luogo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 aprile 2021) LaElisabetta ha preferito dividere i due fratelli per evitare incomprensioni alla cerimonia funebre del suo amato. Ecco come sarà organizzato il corteo. Sabato 17 aprile avrà luogo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Harry William Meghan Markle, Harry in quarantena ha parlato con William al telefono: il gesto di Kate Middleton Leggi anche > Harry parla con William, il gesto di Kate Middleton Harry ha lasciato la moglie incinta negli Stati Uniti per assistere alle esequie del principe Filippo morto una settimana fa a 99 ...

Funerali Filippo, "La Regina sta sopportando bene e ha il controllo" ... 'Mi ha detto in modo molto deciso, che se avessi superato gli otto minuti mi avrebbe fatto rinchiudere nella Torre di Londra' William e Harry Al funerale del nonno William e Harry non cammineranno ...

Per estinguere il debito Harry e William divisi. Meghan come mediatrice? Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Domani i funerali di Filippo: Harry e William saranno separati Il giallo del piccolo Mauro - Parla la moglie del barbiere, accusato dalla famiglia di aver rapito Mauro. Uccide il marito con il veleno per stare con l'amante: arrestata ...

