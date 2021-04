Hai ricevuto un rimborso da TIM – Attenzione alla frode per email (Di venerdì 16 aprile 2021) Attenzione alla email di phishing che propone un Finto Rimorso TIM con oggetto “Hai ricevuto un rimborso da TIM”. Ecco il testo della finta email : Gen????????????????????????????????????????????????tile cli????????????????????????????????????????????????ente,AB????????????????????????????????????BIA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M????????????O not????????????ato Che hai pagato la fattura Nello Ste????????????sso tempo Du????????????e volte. Riferi????????????????????????????????????????????????????????????????????????m????????????ent????????????o : TI????????????M – xxxxx Conf????????????ermare il rimbo????????????rso F????????????are C????????????lic sul se????????????????????????????????????????????????gu????????????ente link : ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 16 aprile 2021)di phishing che propone un Finto Rimorso TIM con oggetto “Haiunda TIM”. Ecco il testo della finta: Gen????????????????????????????????????????????????tile cli????????????????????????????????????????????????ente,AB????????????????????????????????????BIA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M????????????O not????????????ato Che hai pagato la fattura Nello Ste????????????sso tempo Du????????????e volte. Riferi????????????????????????????????????????????????????????????????????????m????????????ent????????????o : TI????????????M – xxxxx Conf????????????ermare il rimbo????????????rso F????????????are C????????????lic sul se????????????????????????????????????????????????gu????????????ente link : ...

Advertising

melecotte : Non ho ricevuto veramente quel messaggio no è un sogno ma hai davvero il coraggio di dire uns cosa del genere ah ve… - alexandradevinc : Comodo far passare la ragazza come pseudo interessata perchè si è ricevuto un grandissimo PALO in diretta. Awed h… - chiara_ansaldi : RT @LadyStefy_: Inutile lamentarti del male ricevuto, quando lo hai inflitto il doppio. - bryjolie : RT @LadyStefy_: Inutile lamentarti del male ricevuto, quando lo hai inflitto il doppio. - Frances47226166 : RT @Danireport: Finalmente è arrivato il messaggio tanto atteso ?? 'Hai ricevuto un bonifico in entrata' -