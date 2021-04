Draghi annuncia che dal 26 aprile tornano le zone gialle | riaprono tutte le scuole

(Di venerdì 16 aprile 2021) «Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia», ha detto il presidente del Consiglio Marionella conferenza stampa al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi.hato che dal 26si reintroduce la zona gialla e saranno consentiti gli spostamenti tra regioni. Servirà invece un pass per gli spostamenti tra regioni di colore diverso. «Si dà precedenza alle attività all’aperto e alle», ha spiegato. Ledi ogni ordine e gradonellee arancioni. Nellerosse, torna in presenza la scuola fino alla terza media e le superiori solo al 50%.anche i ...

Al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha illustrato quali saranno gli allentamenti alle misure restrittive anti Covid. A fine mese tornano le zone gialle "...La situazione è antipatica, perché mentre l'Italia vede un po' di luce e oggile prime riaperture, da noi siamo ancora all'alba di una battaglia tutta da vincere. In giro continuano ...Il premeir dopo la cabina di regia sulle nuove misure "decise sulla base dei dati in miglioramento": "Le regole devono essere suguite scrupolosamente. La campagna vaccinale procede bene" ..."Aperture anticipate al 26 aprile. Riaprono tutte le scuole completamente in presenza nelle zone gialle e arancioni. Il governo con le decisioni di oggi ha preso un rischio ragionato perché i contagi ...