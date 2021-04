Da maggio tornano i tifosi allo stadio! (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 1° maggio ogni stadio in zona gialla potrà accogliere fino a 1000 tifosi I tifosi si preparano a fare ritorno allo stadio. Un primo passo del mondo dello sport verso la normalità, a partire dal prossimo primo maggio. Esclusivamente nelle regioni in zona gialla, gli impianti sportivi potranno nuovo riaprire per le attività agonistiche di rilevanza nazionale. I principali organi di stampa riferiscono che il governo lo avrebbe deciso in vista delle riaperture annunciate da Mario Draghi. L’accesso dei tifosi allo stadio sarà consentito fino a un massimo di 1.000 spettatori. Per quanto riguarda gli impianti al chiuso, il limite di capienza sarà fissato ad un massimo di 500 persone. La nuova misura riguarderà tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 1°ogni stadio in zona gialla potrà accogliere fino a 1000si preparano a fare ritornostadio. Un primo passo del mondo dello sport verso la normalità, a partire dal prossimo primo. Esclusivamente nelle regioni in zona gialla, gli impianti sportivi potranno nuovo riaprire per le attività agonistiche di rilevanza nazionale. I principali organi di stampa riferiscono che il governo lo avrebbe deciso in vista delle riaperture annunciate da Mario Draghi. L’accesso deistadio sarà consentito fino a un massimo di 1.000 spettatori. Per quanto riguarda gli impianti al chiuso, il limite di capienza sarà fissato ad un massimo di 500 persone. La nuova misura riguarderà tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di ...

