Criptomania globale e Coinbase | bluff o vera ricchezza? I dubbi dell’Ispi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Forse il caso, la piattaforma più grande al mondo per lo scambio al dettaglio di Bitcoin, Ehter, Litecoin e altre criptovalute e beni digitali, sbarcata a Wall Street via Nasdaq, nasconde qualche ombra. Questo mentre il mondo corre verso la moneta digitale, che con le criptovalute ha ben poco da spartire (la prima è emessa dalle banche centrali, le seconde come Bitcoin non hanno corso legale in quasi nessun angolo del pianeta e dunque l’accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria). Ci sono volute quattro ore aper riuscire a fare prezzo e avviare gli scambi. Ma alla fine la campanella di Wall Street è suonata anche per la piattaforma lanciata nel 2012 e guidata da Brian Amstrong (qui l’articolo con tutti i dettagli). La prima seduta si è chiusa a 381 dollari ad azione, in rialzo del 52,4%. Il tutto per una valutazione ...