Call of Duty | Warzone invaso da giocatori-zombie!

Ora la mappa Verdansk di Call of Duty Warzone è stata ufficialmente invasa dagli zombie: in poco tempo i livelli di contaminazione nel gioco sono arrivati al 100% ed ora i giocatori corrono il rischio di trasformarsi in zombie se accedono ad alcune particolari aree. Ora che l'intera mappa è stata colpita, sembra che alcune aree in cui sono comparsi la prima volta gli zombie siano state contaminate da radiazioni nucleari. Se i giocatori dovessero entrare in queste zone inizierebbero a subire danni che portano alla morte. Ma a quanto pare, secondo uno YouTuber, la morte da radiazioni non è la fine dato che i giocatori tornano in vita come zombie. In un recente post sul blog, Raven Software menziona delle speciali maschere antigas che permetterebbero ai giocatori di ...

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty Call of Duty Warzone e Cold War: ecco il trailer della stagione 3 Le ultime settimane nell'universo di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sono state parecchio movimentate. Prima l'invasione zombie che sta man mano avanzando sempre più all'interno della mappa di gioco, e poi i presagi sempre più ...

La zona di Zave - Un'IIDEA sul mercato italiano Nel 2020 Animal Crossing: New Horizons scava una buca di fronte alla porta di casa di gente come The Last of Us Part II o Call of Duty: Black Ops Cold War , precedendoli al quarto posto. I vent'anni ...

Call of Duty Warzone e Cold War: ecco il trailer della stagione 3 A qualche settimana dalla possibile distruzione di Verdansk, Activision ha rilasciato da poco il nuovo trailer sulla Stagione 3 di Call of Duty Warzone.

