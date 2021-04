Calciomercato Serie A LIVE: contatti Napoli-Lamela, l’Inter ci prova per Muriel (Di venerdì 16 aprile 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 16 APRILE Milan, niente Raiola day oggi: nessuna visita del noto agente (CLICCA QUI) Calciomercato Atalanta: obiettivo Buffon in caso di qualificazione in Champions (CLICCA QUI) Juventus, Cristiano Ronaldo via? Nessuna offerta tra le mani di Mendes (CLICCA QUI)Fiorentina, rinnovo Ribery: c’è l’offerta di Commisso, il francese medita (CLICCA QUI) GIOVEDI’ 15 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 16 APRILE Milan, niente Raiola day oggi: nessuna visita del noto agente (CLICCA QUI)Atalanta: obiettivo Buffon in caso di qualificazione in Champions (CLICCA QUI) Juventus, Cristiano Ronaldo via? Nessuna offerta tra le mani di Mendes (CLICCA QUI)Fiorentina, rinnovo Ribery: c’è l’offerta di Commisso, il francese medita (CLICCA QUI) GIOVEDI’ 15 ...

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - Gazzetta_it : Il Milan aspetta Donnarumma ma intanto prepara l’alternativa: in pole Maignan #Calciomercato - calabrone37 : Arbitri Serie A: Rizzoli non ferma Maresca.Orsato per Atalanta-Juve, Napoli-Inter a Doveri. Le designazioni… - sportli26181512 : Serie A: Napoli-Inter a quote nerazzurre. Torino-Roma, tra salvezza ed Europa prevale il '2': Il Napoli vuole un po… - Daniele20052013 : Quagliarella accantona il rinnovo: la priorità del capitano della Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Serie A: Napoli - Inter a quote nerazzurre. Torino - Roma, tra salvezza ed Europa prevale il '2' Commenta per primo Il Napoli vuole un posto in Champions, l' Inter vola verso lo scudetto: nel big match in programma domenica sera al Maradona si intrecciano ambizioni altissime. La capolista, ...

Convocati Udinese: rientra Nuytinck, fuori Deulofeu ... l'allenatore dell' Udinese Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Crotone, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Portieri - Musso, Gasparini, Scuffet. ...

Serie B, Lega al lavoro per rimodulare finale di campionato dopo stop imposto al Pescara La Lega di Serie B è alacremente al lavoro per rimodulare la parte finale del calendario del campionato 2020/2021 dopo lo stop imposto al Pescara dalla Asl fino a Lunedì 26 Aprile a causa del focolaio ...

Enrico Ruggeri calciatore in Serie D a 63 anni: “Un sogno che si realizza” Enrico Ruggeri è un nuovo calciatore del Sona. La squadra veneta, che milita nel campionato di Serie D, ha annunciato a sorpresa il tesseramento del cantautore: adesso “Rouge, ...

