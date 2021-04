Addio ad Helen McCrory | la ‘Bellatrix’ di Harry Potter | il web in lutto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Damian Lewis, co-protagonista della serie ‘Homeland’, sul suo account twitter da il triste annuncio della scomparsa della moglie e attricea soli 52 anni, sconfitta dal cancro. pic.twitter.com/gSx8ib9PY9 — Damian Lewis (@lewis damian) April 16, 2021 “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che èè morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Ha illuminato ogni cosa. Va’ adesso, Piccola, in cielo e grazie”. La carriera tra cinema e tv Inizia la sua carriera con piccoli ruoli in film altisonanti, accanto a star internazionali del cinema: nel ...

ilgramodiharry : diciamo addio a questa splendida donna. ciao, Helen?? #HarryPotter #HelenMcCrory #narcissamalfoy - demitheprincess : RT @adoringcinema: è stata un'attrice pazzesca e talentuosa come poche, mi dispiace veramente tanto ?? addio Helen McCrory ?? - ilfaroonline : Addio a Helen McCrory: la star “Peaky Blinders” è morta a 52 anni - AleJuventina92 : RT @tisaninaa: addio a Helen McCrory ?? una donna fortissima e bellissima oggi ci lascia, rimarrà per sempre nei nostri cuori ti ricorderemo… - MicheliniSerena : RT @pollettaa_: addio ad helen mccrory una delle attrici britanniche più poliedriche degli ultimi anni;la sua narcissa malfoy e madam kali… -

