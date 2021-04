Tumori, al via campagna ‘Mielo-Spieghi’ su neoplasie mieloproliferative (Di giovedì 15 aprile 2021) Diagnosi difficili che spesso avvengono per caso, trattamenti iniziati con anni di ritardo e rischi per i pazienti, che vivono in una condizione di isolamento. Poi è arrivata Covid-19. In un quadro problematico già prima della pandemia, l’emergenza ha portato a un ulteriore crollo. Secondo i dati di una ricerca Iqvia, tra marzo e giugno 2020 si è registrato un calo di circa il 21% nelle nuove diagnosi per patologie onco-ematologiche, a cui si è aggiunto un ulteriore 17% di diagnosi in meno tra settembre e novembre, rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. E’ questo lo scenario tracciato oggi sulle neoplasie mieloproliferative croniche (Mpn), in occasione dell’incontro di presentazione della campagna di informazione ‘Mielo-Spieghi’, promossa da Novartis in collaborazione con Aipamm ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Diagnosi difficili che spesso avvengono per caso, trattamenti iniziati con anni di ritardo e rischi per i pazienti, che vivono in una condizione di isolamento. Poi è arrivata Covid-19. In un quadro problematico già prima della pandemia, l’emergenza ha portato a un ulteriore crollo. Secondo i dati di una ricerca Iqvia, tra marzo e giugno 2020 si è registrato un calo di circa il 21% nelle nuove diagnosi per patologie onco-ematologiche, a cui si è aggiunto un ulteriore 17% di diagnosi in meno tra settembre e novembre, rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. E’ questo lo scenario tracciato oggi sullecroniche (Mpn), in occasione dell’incontro di presentazione delladi informazione, promossa da Novartis in collaborazione con Aipamm ...

