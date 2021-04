Su Mediaset Play arriva in streaming Salotto Salemi (Di giovedì 15 aprile 2021) Dal 16 aprile in streaming per sei settimane su Mediaset Play arriva Salotto Salemi: confessioni tra amiche e consigli di make-up con l’influencer italo-persiana A partire dal 16 aprile, ogni venerdì su Mediaset Play, arrivano confessioni tra amiche e condivisioni di make-up in salsa “Girl Power”, nel primo programma condotto e ideato da Giulia Salemi. Dopo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Dal 16 aprile inper sei settimane su: confessioni tra amiche e consigli di make-up con l’influencer italo-persiana A partire dal 16 aprile, ogni venerdì suno confessioni tra amiche e condivisioni di make-up in salsa “Girl Power”, nel primo programma condotto e ideato da Giulia. Dopo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

MediasetPlay : Le serate... quelle belle! Su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play Infinity è tempo di #MaurizioCostanzoShow! - MediasetPlay : Grazie per aver seguito con noi la prima puntata de #IlPuntoZ ?? Ci vediamo mercoledì prossimo in streaming su Medi… - MediasetPlay : Il programma più cool del momento... in streaming su Mediaset Play Infinity ed in pillole su #Italia1... che ne dit… - AnnaRit32615676 : RT @teamsalemioff: Manca sempre meno per #SalottoSalemi il format condotto da Giulia Salemi in onda dal 16 Aprile 2021 su Mediaset Play Inf… - LiberaViola : @TataManuForever Scusa,ma la cosa ancora più importante non sono le visualizzazioni del punto Z su Mediaset play? A… -