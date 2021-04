Speranza si dimetterà? Le intenzioni di Fratelli d'Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Giorgia Meloni ha annunciato che Fratelli d'Italia presenterà una mozione di sfiducia nei confronti di Roberto Speranza. Mozione di sfiducia a Speranza, l’annuncio di Giorgia Meloni: “Dimissioni, basta perdere tempo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Giorgia Meloni ha annunciato ched'presenterà una mozione di sfiducia nei confronti di Roberto. Mozione di sfiducia a, l’annuncio di Giorgia Meloni: “Dimissioni, basta perdere tempo” su Notizie.it.

panibbi : RT @MassimilianRic: Speranza si dimetterà solo dopo aver ottenuto l'immunità in qualche organizzazione internazionale. #iltempoquotidiano… - effimero3 : @ricpuglisi Roberto Speranza si dimetterà solo quando, e se, chi lo “ha messo lì “ gli dirà di dimettersi!! ..... non credo accadrà! - leone52641 : RT @MassimilianRic: Speranza si dimetterà solo dopo aver ottenuto l'immunità in qualche organizzazione internazionale. #iltempoquotidiano… - luigim5491 : RT @MassimilianRic: Speranza si dimetterà solo dopo aver ottenuto l'immunità in qualche organizzazione internazionale. #iltempoquotidiano… - lorenzmariapia : RT @MassimilianRic: Speranza si dimetterà solo dopo aver ottenuto l'immunità in qualche organizzazione internazionale. #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza dimetterà Germania: card. Woelki (Colonia), ammesse negligenze nei casi di abusi. Alle vittime, "venite, vi ascolterò" ... 'Anche se sembrava senza speranza e il risultato era prevedibile, sarebbe stato meglio se l'avessi ... Motivando ai giornalisti il fatto che non si dimetterà, il cardinale ha ribadito: 'Posso solo ...

Confermati Di Maio, Lamrogese e Speranza. Alla Transizione ecologica Cingolani Salute: Roberto Speranza (Leu) - Nato a Potenza, 40 anni, è segretario di Articolo 1 . È uno dei ... Dal 1996 direttore generale di Omnitel, nel 2004 prende la guida di Rcs MediaGroup: si dimetterà dopo ...

